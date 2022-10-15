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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Попаз, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Попаз, светлая ему память

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Защитник из села Виноградовка Тарутинской громады Одесской области Попаз Игорь Иванович погиб на российско-украинской войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Тарутинского сельсовета.

Воин погиб 2 октября во время ракетно-артиллерийских обстрелов на фронте.

Игорю было всего 36 лет. У него остались жена и сын.

7 октября живым коридором, с флагом и цветами провели павшего Героя в последний путь.

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб житель Березовского района Одесской области Максим Дидорчук.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Тарутинский сельсовет Одесской области/Facebook

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