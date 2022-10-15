В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Попаз, светлая ему память

Защитник из села Виноградовка Тарутинской громады Одесской области Попаз Игорь Иванович погиб на российско-украинской войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Тарутинского сельсовета.

Воин погиб 2 октября во время ракетно-артиллерийских обстрелов на фронте.

Игорю было всего 36 лет. У него остались жена и сын.

7 октября живым коридором, с флагом и цветами провели павшего Героя в последний путь.

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб житель Березовского района Одесской области Максим Дидорчук.

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Фото: Тарутинский сельсовет Одесской области/Facebook

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