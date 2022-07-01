От ракетного удара в пос.Сергеевка Белгород-Днестровского района погибли 20 человек

Вследствие ракетного обстрела пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области ночью 1 июля погибло 20 человек.

Об этом сообщает спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале.

По состоянию на 13:30, информирует Братчук, погибли 20 человек (16 человек — жилой дом и 4 человека — база отдыха, из них 1 ребёнок), пострадало 38 человек (37 человек — жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек. Спасены 8 человек, в том числе 3 ребёнка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).

Работы продолжаются.

Отмечается, что на месте происшествия работают психологи ГСЧС.

2 июля по распоряжению начальника ООВА в Одесской области объявлено Днём траура по погибшим в Белгород-Днестровском районе.

Фото: Константин и Влада Либеровы, ЭРА

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod