По Одесской области нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые (дополняется)

По Одесской области ночью 1 июля был нанесен ракетный удар самолётами стратегической авиации по направлению Чёрного моря.

Как сообщает на Telegram-канале председатель Общественного совета при Одесской облвоенадминистрации, спикер начальника ООВА Сергей Братчук, одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.

«В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей. Спасателями из-под завалов изъяты тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребёнка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к дому магазине на площади около 20 кв.», — рассказал подробности Сергей Братчук.

Позже спикер ООВА дополнил, что в ходе спасательных работ найдены тела 14 человек. Количество травмированных возросло до 30, в том числе 3 ребёнка.

Спасательные работы продолжаются.

Отмечается, что на базе отдыха возгорание не обнаружено, только разрушения. По состоянию на 06.00 утра, погибших — 3 человека, из них — 1 ребёнок, ещё один человек госпитализирован. Здесь также продолжаются спасательные работы.

Дополнено в 8.15. По официальному сообщению Оперативного командования «Юг» ВСУ, в результате ночного ракетного удара самолётами стратегической авиации Ту-22 по направлению Чёрного моря по Белгород-Днестровскому району Одесщины, 3 ракетами Х-22 поражён многоквартирный дом и две базы отдыха. Найдено 17 погибших, из них 1 ребёнок, оказана медицинская помощь 31 пострадавшему лицу, среди которых 4 ребёнка и беременная женщина, спасены из-под завалов 8 человек, из них 3 ребёнка. Тяжёлые раненые госпитализированы. Спасательные работы продолжаются. В местах попаданий работают следственно-оперативные группы.

Дополнено в 10.00. Известно о 18 погибших, среди них — двое детей, по информации мэра Одессы Геннадия Труханова.

Дополнено в 12.00. Погибло 19 человек, по информации ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Как сообщала Одесса News, 29 июня захватчики ударили ещё двумя крылатыми ракетами по территории Одесской области.

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