29 июня захватчики ударили ещё двумя крылатыми ракетами по Одесской области

Во второй половине дня 29 июня захватчики ударили ещё двумя крылатыми ракетами по территории Одесской области.

Об этом сообщает в Теlegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Очередная ракетная атака. Ещё два крылатых «подарка» от рашистов прилетели в Одесскую область. Подробности – в скором времени», — отметил Братчук.

Позже спикер ОВА констатировал, что «уничтоженная днём ​​вражеская ракета над Одесчиной стала третьей «крылатой смертью», которая атаковала нашу область с начала суток».

Как сообщала Одесса News, 29 июня ​​российский агрессор атаковал Одесчину ракетами типа «Оникс», «Х-59» и «Х-22», одну из которых украинские ПВО сбили ночью над морем, а вторая попала в береговую полосу, третью же днём ​​29 июня зенитно-ракетное подразделение ВСУ уничтожило над полем.

По словам представителя Оперативного командования «Юг» ВСУ Владислава Назарова, в настоящее время в Чёрном море продолжается операция по обезвреживанию врагов на острове Змеиный. Тем временем вражеская корабельная группировка после шторма пополнилась одним крупным десантным кораблём и продолжает угрожать применением более 15 крылатых ракет.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod