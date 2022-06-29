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  4. ПВО сбили над Одесской областью вражескую ракету Х-22

ПВО сбили над Одесской областью вражескую ракету Х-22

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Подразделение сил противовоздушной обороны сбило над Одесской областью российскую ракету типа Х-22, выпущенную из самолёта Ту-22.

Об этом сообщается на Те legram-канале Одесского горсовета со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования «Юг» ВСУ.

«По Одесчине вражеской стратегической авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной из самолёта Ту-22 из направления Чёрного моря. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района», — говорится в сообщении.

Указывается, что разрушений и пострадавших нет.

Как сообщала Одесса News, накануне подразделение сил противовоздушной обороны сбило над морем ракету типа «Оникс», выпущенную из крымского берегового ракетного комплекса «Бастион» в направлении Измаильского района Одесской области.

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