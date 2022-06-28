Утром 28 июня враг выпустил по Одесской области очередную ракету «Оникс»

Утром 28 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области очередную ракету «Оникс», которую сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом проинформировали в оперативном командовании «Юг», сообщение публикует Telegram-канал горсовета Одессы.

«Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем», – сказано в сообщении.

В командовании уточнили, что ракету россияне запускали с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщала Одесса News, Россия регулярно атакует юг Украины, в частности, Одесскую область, ракетами, в том числе сверхзвуковыми «Ониксами», которые запускает с территории оккупированного Крыма.

Так, 20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областям, есть погибший в Одессе. 22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие. 23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

26 июня оккупационные войска РФ выпустили по Одесской области две ракеты «Оникс», их сбила украинская ПВО, на следующий день по региону запускали ракеты Х-22 – с вражеского самолёта Ту-22, тоже с направления Крыма. В результате удара пострадали мирные люди.

Для справки. «Оникс» – сверхзвуковая противокорабельная ракета.

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