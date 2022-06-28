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  4. Утром 28 июня враг выпустил по Одесской области очередную ракету «Оникс»

Утром 28 июня враг выпустил по Одесской области очередную ракету «Оникс»

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Утром 28 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области очередную ракету «Оникс», которую сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом проинформировали в оперативном командовании «Юг», сообщение публикует Telegram-канал горсовета Одессы. 

«Утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем», – сказано в сообщении. 

В командовании уточнили, что ракету россияне запускали с территории временно оккупированного Крыма. 

Как сообщала Одесса News, Россия регулярно атакует юг Украины, в частности, Одесскую область, ракетами, в том числе сверхзвуковыми «Ониксами», которые запускает с территории оккупированного Крыма.

Так, 20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областям, есть погибший в Одессе. 22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие. 23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

26 июня оккупационные войска РФ выпустили по Одесской области две ракеты «Оникс», их сбила украинская ПВО, на следующий день по региону запускали ракеты Х-22 – с вражеского самолёта Ту-22, тоже с направления Крыма. В результате удара пострадали мирные люди. 

Для справки. «Оникс» – сверхзвуковая противокорабельная ракета.

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