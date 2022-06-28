Чиновник Госпогранслужбы злоупотреблял властью, не забывая о своём кармане

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере чиновник Государственной пограничной службы Украины разоблачён на злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, пограничник требовал и получил от сослуживца 3700 долларов США неправомерной выгоды. За такие деньги он обещал повлиять на принятие решения командного состава по его переводу из г. Измаил на другую должность в штаб в г. Одессе.

Также он обещал, что взяткодателя не будут привлекать к несению службы в местности, где продолжаются активные боевые действия.

Взяточника задержали правоохранители при передаче второй части оговорённой суммы неправомерной выгоды – 1700 долларов США.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются обыски по месту жительства задержанного и решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Николаеве, при оперативном сопровождении сотрудников отдела внутренней и собственной безопасности Одесского пограничного отряда Главного управления отдела внутренней и собственной безопасности «Юг» Госпогранслужбы Украины.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года Одесской областной прокуратурой сообщено о подозрении в служебной халатности главному государственному исполнителю Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции, нанесшей ущерб государству в 60 млн грн.

Фото: Офис генпрокуратуры

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