Главный пограничник Украины посетил подразделения, защищающие юг страны

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко совершил рабочую поездку в органы и подразделения Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
В частности, руководитель пограничного ведомства вместе с начальником регионального управления бригадным генералом Юрием Петривым побывал на позициях пограничников в Херсонском и Запорожском направлениях, проверил состояние охраны государственной границы с Румынией и Молдовой.
В ходе поездки Сергей Дейнеко пообщался с военнослужащими, выполняющими задачи как по обороне страны, так и по охране государственной границы.
Значительное внимание глава Госпогранслужбы уделил вопросам обеспеченности подразделений всеми необходимыми средствами, состоянием обустройства государственной границы и инженерного оборудования позиций.
Находясь на границе с Молдовой, он посетил международный пункт пропуска «Рени», в котором недавно прошла реконструкция и пропуск путешественников осуществляется совместно контрольными службами Украины и Молдовы.
Сергей Дейнеко поблагодарил за службу всех защитников и защитниц, которые сейчас борются за нашу свободу и независимость и защищают государственную границу. «Благодаря вашей работе мы ежедневно приближаем победу Украины. С началом полномасштабного вторжения пограничники наравне с другими подразделениями Сил обороны Украины достойно дают отпор российско-оккупационным войскам. После победы мы обязательно отстроим нашу страну», — отметил глава пограничного ведомства.
Находясь в приграничных подразделениях, Сергей Дейнеко отметил военнослужащих государственными и ведомственными наградами.
Фото: Госпогранслужба
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