Главный пограничник Украины посетил подразделения, защищающие юг страны

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко совершил рабочую поездку в органы и подразделения Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

В частности, руководитель пограничного ведомства вместе с начальником регионального управления бригадным генералом Юрием Петривым побывал на позициях пограничников в Херсонском и Запорожском направлениях, проверил состояние охраны государственной границы с Румынией и Молдовой.

В ходе поездки Сергей Дейнеко пообщался с военнослужащими, выполняющими задачи как по обороне страны, так и по охране государственной границы.

Значительное внимание глава Госпогранслужбы уделил вопросам обеспеченности подразделений всеми необходимыми средствами, состоянием обустройства государственной границы и инженерного оборудования позиций.

Находясь на границе с Молдовой, он посетил международный пункт пропуска «Рени», в котором недавно прошла реконструкция и пропуск путешественников осуществляется совместно контрольными службами Украины и Молдовы.

Сергей Дейнеко поблагодарил за службу всех защитников и защитниц, которые сейчас борются за нашу свободу и независимость и защищают государственную границу. «Благодаря вашей работе мы ежедневно приближаем победу Украины. С началом полномасштабного вторжения пограничники наравне с другими подразделениями Сил обороны Украины достойно дают отпор российско-оккупационным войскам. После победы мы обязательно отстроим нашу страну», — отметил глава пограничного ведомства.

Находясь в приграничных подразделениях, Сергей Дейнеко отметил военнослужащих государственными и ведомственными наградами.

Фото: Госпогранслужба

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