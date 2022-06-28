Футболка с автографом Криштиану Роналду ушла с аукциона: деньги — ВСУ

Криштиану Роналду поздравил участников благотворительного аукциона, на котором была продана его футболка с автографом за 70 тыс. грн для помощи Вооружённым силам Украины.

Об этом в Facebook сообщает центр Save Ukraine Now.

Отмечается, что история с футболкой дошла до Криштиану Роналду и днями получена реакция от легендарного футболиста: «Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной в 2019 поможет молодым людям иметь лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь о мире, — Криштиану Роналду».

По информации, на благотворительном аукционе футболка с автографом Роналду была продана за 70 тыс. грн. Средства направят на приобретение медикаментов для военных.

Для справки. Благотворительный аукцион для сбора средств для ВСУ проходил онлайн с 22 по 26 июня. Ставки приостановили в 11 часов. Лот — футболка с автографом всемирно известного игрока Криштиану Роналду, подписанная на матче Португалия-Украина, который состоялся 22 марта 2019 года в Лиссабоне, принадлежала 14-летнему парню из Ивано-Франковска.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года одесская теннисистка, амбассадор президентского фонда UNITED24 Элина Свитолина на благотворительном аукционе в поддержку Украины, проходившем в Фулхэме (Англия) продала свою ракетку и спортивную форму с победного матча за третье место на Олимпиаде в Токио.

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