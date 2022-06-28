В Кремле сказали, что войну можно завершить в Украине до конца суток

В ответ на заявление Президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 о том, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года, получен ответ Кремля.

Как заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские СМИ, «украинская сторона может всё прекратить до конца текущих суток, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Всё может закончиться к концу суток. Остальное – это уже размышления главы Украинского государства».

Песков также добавил, что российская сторона ориентируется на заявления Путина — «специальная военная операция идёт по плану и достигает своих целей», уточнив, что примерных сроков её завершения нет.

Как заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своём Telegram-канале в ответ на «ультиматум» Пескова, «к сожалению, не хватит суток, чтобы влупить по всей русне!».

Как сообщала Одесса News, по словам федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера, Путин остаётся привержен своей военной логике в отношении Украины.

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