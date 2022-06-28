В одесских водоёмах холерный эмбрион не обнаружен

Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины проверили водёемы региона в зонах рекреации и сточные воды станции биологической очистки воды на наличие холерного вибриона.

О результатах обследований в период 20-26 июня сообщает в Facebook пресс-служба областного центра по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины.

«С целью предупреждения возникновения и распространения холеры в области осуществлён мониторинг циркуляции холерного вибриона в объектах окружающей среды (вода открытых водохранилищ, морская вода в зонах рекреации и сточная вода инфекционных стационаров и станций биологической очистки) и среди больных с расстройствами желудка. В частности, обследовано 96 больных с отрицательным результатом; исследовано 80 проб из внешней среды – выделено 5 НАГ-вибрионов, не токсигенных для человека», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, проверено наличие штаммов холерных вибрионов в водоёмах Белгород-Днестровского (возле городского пляжа и причала на «Днестровском лимане») посёлка Затока (в воде Днестровского лимана) и в городе Вилково Килийского района (в реке Дунай).

Отмечается, что вирусные гепатиты и воздушно-капельные инфекции (дифтерия, корь, краснуха, эпидемический паротит) регистрировались спорадическими случаями или совсем не регистрировались.

Для справки. Вспышка холеры может возникнуть вследствие заражения бактерией Vibrio cholerae О1 или О139 при употреблении пищевых продуктов или воды, а также может быть вызвана токсигенными вибрионными штаммами, занесенными из другой страны.

Как сообщала Одесса News, на ближайшей сессии Одесского городского совета будет рассмотрена «Программа охраны и улучшения состояния окружающей природной среды города Одессы на 2022-2027 годы». Среди мероприятий Программы – вопрос организации резервного источника водоснабжения Одессы.

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