Для Одессы важно решение проблемы резервного водоснабжения

На ближайшей сессии Одесского городского совета будет рассмотрена «Программа охраны и улучшения состояния окружающей природной среды города Одессы на 2022-2027 годы». Среди мероприятий Программы – вопрос организации резервного источника водоснабжения Одессы.

В разработке данного проекта участвовали города-побратимы, в частности Йокогама (Япония), которая передаст Одессе специальную систему. Об этом в интервью интернет-изданию «Obozrevatel» рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В рамках проекта предусмотрено строительство трёх новых бюветных комплексов до 2024 года, а также строительство новой системы использования дренажных вод.

Как отмечают специалисты, данный комплекс мероприятий позволит существенно повысить объём выдачи питьевой и технической воды для населения на случай чрезвычайных ситуаций.

«В первую очередь очищенная вода будет использоваться для технических нужд. В будущем, по словам специалистов, можно дойти до уровня очищения, когда вода будет питьевой», – рассказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, из-за постоянных обстрелов в Николаеве повреждён водопровод, поэтому в городе не хватает питьевой воды.

Видео: «Одесса»

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