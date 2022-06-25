Бригаде моравиации присвоено имя лётчика Бедзая, погибшего в небе над Одесчиной

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-ой авиационной бригаде Военно-морских Сил Украины имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая.

Соответствующий Указ №446/2022 опубликован на сайте Главы государства.

«Присвоить 10-й морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины имя Героя Украины полковника Игоря Бедзая и в дальнейшем именовать её – 10-я морская авиационная бригада имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая Военно-Морских Сил Украины», — говорится в Указе Президента.

Отмечается, что решение о присвоении имени полковника Бедзая принято «с целью увековечения памяти о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае, его мужества и героизма, несокрушимости духа, проявленные во время защиты независимости и территориальной целостности Украины, учитывая образцовое выполнение возложенных задач личным составом 10-й морской авиационной бригады Военно-Морских Сил ВСУ».

Игорь Бедзай был одним из лучших военных лётчиков Украины. В 2014 году его 10-я бригада морской авиации стала единственным подразделением Вооружённых сил, которое сумело вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Полковник погиб в начале мая в Одесской области, выполняя боевое задание в составе экипажа вертолёта Ми-14ПС. Машину поразила ракета российского истребителя.

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