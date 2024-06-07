Зеленские приняли участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии

6 июня Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Церемония прошла на территории мемориала Omaha Beach во французском городе Сен-Лоран-сюр-Мер, — сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что собравшиеся посмотрели документальный фильм о высадке войск союзников, а также историческую реконструкцию этого события. В небе в честь 80-летия высадки пролетели военные самолёты.

На церемонии присутствовали лидеры ряда государств, в частности, Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент США Джозеф Байден, Принц Уэльский Уильям, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Чехии Пётр Павел, Президент Италии Серджо, Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Президент Европейского совета Шарль Мишель.

«Высадка в Нормандии, также известная как День Д (D-Day), произошла 6 июня 1944 года. Это одно из ключевых событий второй мировой войны. Войска союзников, в том числе Великобритании, США, Канады, совершили высадку на побережье Нормандии в оккупированной нацистской Германией Франции. Это позволило им начать масштабное наступление в Западной Европе, что вместе с другими битвами Второй мировой войны привело к поражению нацизма в мае 1945 года», — говорится на президентском сайте.

Одесса News информировала, что накануне Президент Украины Владимир Зеленский в Катаре провёл встречу с Эмиром страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Фото: ОПУ

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