Как Владимир Зеленский встречался с Эмиром Катара

В рамках визита в Катар Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Эмиром страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом 5 июня сообщил официальный сайт Президента Украины.

В этот же день Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что находится в Катаре.

«Прибыл в Катар для переговоров с моим другом, его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках саммита мира, где это есть среди пунктов повестки дня», – написал он.

Президент Украины отметил, что Катар активно участвовал в подготовке саммита мира и «должен стать на нём одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность».

Зеленский также анонсировал переговоры с эмиром Катара по ряду двусторонних экономических вопросов и вопросов безопасности.

Отмечается, что Глава государства поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии.

«Рассчитываю на дальнейшую солидарность Катара с нашим государством в этот исторический момент», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил важность поддержки Украинской формулы мира со стороны Катара. Он также рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого будет освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы глобальной продовольственной безопасности и работы экспортного коридора в Чёрном море. Президент поблагодарил Катар за участие в инициативе «Зерно из Украины» и выделение средств на её реализацию.

Владимир Зеленский пригласил Эмира Катара посетить Украину с визитом.

Одесса News информировала, что 3 июня 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Республики Филиппины Фердинандом Маркосом-младшим.

Фото: ОПУ

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