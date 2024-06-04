Зеленский посетил Республику Филиппины, где проживают 95 украинцев

3 июня Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с Президентом Республики Филиппины Фердинандом Маркосом-младшим.

По информации на официальном сайте Президента Украины, эта встреча — первая в истории двусторонних отношений.

Отмечается, что глава Украинского государства выразил благодарность Президенту Филиппин за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также важных резолюций ООН, осуждающих российскую агрессию.

«Очень рад быть впервые в вашей стране. Благодарны за вашу чёткую позицию по агрессии РФ против нашей страны», – подчеркнул он.

Зеленский проинформировал о планах открыть Посольство Украины в Республике Филиппины уже в этом году, что «должно усилить сотрудничество между государствами».

Президент Украины рассказал о подготовке к первому Глобальному саммиту мира и отметил важность представления стран Юго-Восточной Азии на этом мероприятии. Филиппины согласились принять участие в Саммите.

Также во время встречи обсудили вопросы поставок украинской аграрной продукции в Филиппины.

Для справки. Дипломатические отношения между Украиной и Филиппинами длятся 32 года. Их официально установили 7 апреля 1992-го. Филиппины поддержали нашу страну в голосовании за резолюцию о территориальной целостности Украины во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 г., а также решительно осудили российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения. По данным Бюро иммиграции Республики Филиппины, на май 2024 года в стране проживает 95 украинцев.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прилетел в Сингапур для участия в ежегодном Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Фото: ОПУ

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