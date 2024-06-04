Кто в Одессе 4 июня останется без света и воды

4 июня по всей территории Украины с 00:00 до 24:00 будут действовать ограничения электропотребления.

Выделенных Одесской области лимитов хватит на 69% от потребностей. Поэтому в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений, — сообщает в Facebook ДТЭК «Одесские электросети».

Также НЭК «Укрэнерго» прогнозирует сегодня увеличение дефицита электроэнергии. Причина – рост объёмов потребления из-за жары и уменьшения импорта.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Академическая, 6-26, Черняховского, 1, 4, Фонтанская дорога, 16-57а, просп. Шевченко, 33, пер. Клубничный, 1-29, пер. Педагогический, 2-18, 52, пер. Тополиный, 1-9, 17, пер. Санаторный, 6а, Пишенина, 28-59, пер. Герцена, 2-11, 51, бульв. Французский, 48-89а, Гранатная, 20б, Валерия Самофалова (Каманина), Кортацци переулок (пер. Каманина), 1-4, пер. Морской, 2, 12, 29, пер. Экономический, 1-5, Кольцевая, 8,8а, пер. Хрустальный, Балтиморская (Посмитного), 1-9, Тенистая, 2а, 24-34а, Педагогическая, 2-20, Черняховского, 1-24, Кленовая, 4, 6, 11, 13, Добровольцев (Маршала Говорова), 1 /корп. 4, пер. Северный, 3-12, Ивана Франко, пер. Курортный, Герцена, 2, 4а, 5, 9, Ефимова, 2-19, Шота Руставели, 23а, 23б, пер. Гагаринский, 31, пер. Светлый, 1,1б,2,2а, пер. Университетский, 1, Генуэзская, 20, Кондрашина, 25-43а, Леся Курбаса (Петрашевского), 7а-18, Штурвальная, 3-13а, пер. Ивана Франко, 12-19. Работы завершатся до 19:00.

Северные РЭС: Рельефная, 21,23, 40-я Линия на ЖМ, 1,3, 38-я Линия на жилом массиве, 9, 9, 39-я Линия на жилом массиве, 1-16, Раздольная,1-74. Работы до 18:00.

Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 5-й Балтский, 7-25, пер. 6-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3/а, 4-61а, 81 Рыночная, 7, пер. 8-й Балтский, 1-11, 2-я Пересыпская, 32,34, 3-я Пересыпская, 19-27, 7-я Пересыпская, 8-50а, пер. 1-й Черноморский, 5-44а, пер. 2-й Балтский, 1-32, пер. 3-й Балтский, 1-39, пер. 4-й Балтский, 2-14, пер. 7-й Балтский, 1-14, Локомотивная, 1-27, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1-44, 8-й Черноморский, 1-54, пер. 3-й Черноморский, 1-34, пер. 4-й Черноморский, 1-43, пер. 5-й Черноморский, 1-19/10, пер. 7-й Черноморский, 1-8, пер. 9-й Черноморский, 6-18, пер. 2-й Черноморский, 1-34, пер. 6-й Черноморский, 1-10, пер. 1-й Балтский, 1а-11. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Люстдорфская дорога, 170/1, 172/1, 170/2. Работы до 17:00.

Ивана Франко, 41-59, Неделина, 44-111, Бригадная, 4, 43б-101, Леся Курбаса (Петрашевского), 17, 22/корп.1, 22а, Штурвальная 17а, Контр-адмирала Лунина, 7, 18а-22, просп. Адмиральский, 3-17, Фонтанская дорога, 16/корп. 8, 30-36, 71-75, Окружная, Авдеева-Черноморского, 1-21, Урожайная, 1-38, пер. Костеловской, 6/в/1,6в, пер. Мореходный, 13, Чубаевская, 11,11/а/1,11б,11в,11г, Бернардацци, пер. Граничный, 16-37а, Доковая, 19, Судостроительная, 11, Трудовая, 2-16/корп.1, Гераниевая, 2, Героев пограничников, 4, пер. 4-й Проектируемый, 5,5а,7,7а, пер. 5-й Проектируемый, 4-8. Работы до 19:00.

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 4 июня с 10:00 до 23:50 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Умова, Героев Змеиного (бывшая Бородинская), Фруктовая (бывшая Марата), Острожская (бывшая Амурская), Северная, Тираспольское шоссе, Крайняя, Улитина, Облепиховая (бывшая Самарская), Клиновая, Подольская, Житомирская, Проектная, Новая Слободка, Раскидайловская, 56-68 и 63-71, Балковская, 50-56.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

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