Чем больше друзей, тем страшнее врагу: Украина провела переговоры с Суринамом

Украина обсудила с Суринамом, а также Доминиканской Республикой усиление экономического сотрудничества.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что у Доминиканской Республики есть потенциал стать логистическим центром для украинского экспорта в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, с Суринамом Украина заинтересована в усилении торговли.

Вопросы усиления совместного сотрудничества были обсуждены на встрече между вице-президентом Доминиканской Республики Ракель Пенья и первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины Юлией Свириденко и заместителем министра экономики и торговым представителем Украины Тарасом Качкой.

«В настоящее время Доминиканская республика является вторым государством в регионе по объёмам импорта из Украины. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами достиг 38,73 млн. дол. США, что составляет 54% показателя 2022 года. Положительное для Украины сальдо составило 21,07 млн. дол. США. А за первые 6 месяцев 2024 года экспорт уже составил 32 млн дол. США. Основной статьёй экспорта остаются полуфабрикаты из нелегированной стали. И у нас есть потенциал для усиления двусторонней торговли. Как отметила вице-президент Доминиканской Республики, эта страна может стать логистическим хабом для украинского экспорта в регионе», — отметила Свириденко.

Доминиканская Республика заинтересована как в поставках украинских продовольственных товаров, оборудования для пищевой промышленности, так и в передаче соответствующих технологий производства.

Усиление экономического сотрудничества также стало темой обсуждения Юлии Свириденко с президентом Суринама Чандрикаперсад Сантохи.

«Как Украина, так и Суринам заинтересованы в усилении торговли между нашими странами. Наиболее перспективными секторами являются сельское хозяйство и добыча, в том числе добыча нефти и газа. Благодарна президенту Суринаму за предложение к нашим инвесторам рассмотреть конкретные инвестиционные проекты», — отметила Свириденко.

Стороны договорились об обмене опытом в сотрудничестве с Международным валютным фондом, поскольку обе страны активно работают с этой организацией.

Кроме экономических вопросов обсуждалась дальнейшая работа над Формулой мира Президента Владимира Зеленского.

«Мы высоко ценим участие министра иностранных дел Суринама в Первом глобальном мирном саммите, а также решение Суринама присоединиться к Общему коммюнике о рамках мира. Голос Суринама и его активная роль в мирном процессе очень важны для нас. Мы пригласили Суринам присоединиться к рабочим группам над пунктами Формулы мира, таким, как продовольственная безопасность и ядерная безопасность», — добавила Свириденко.

Фото: Минэкономики

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