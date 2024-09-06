Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине посетил Одессу

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Украине Рави Шанкаром.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Посол отметил, что рабочий визит в Одессу стал его первым выездом за пределы Киева.
«Выбор был очевиден — портовая Одесса имеет глобальное значение в вопросе пищевой безопасности. В частности, Украина крупнейший экспортёр подсолнечного масла в Индию», – отметил Рави Шанкар.
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Одессе.
Посол Индии выразил свою поддержку одесситам и осудил действия России по уничтожению портовой и энергетической инфраструктуры города.
Также стороны обсудили вопросы развития нашего города и улучшения международных отношений между Одессой и индийским городом-побратимом Колкатой.
«Надеюсь на ваше содействие в последнем вопросе. Уверен, Индия есть и останется надёжным партнёром Украины», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
С индийским гостем встретился также председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.
Речь шла об индийской помощи в восстановлении оросительных систем на юге области, ремонте областной детской клинической больницы, работе украинского зернового коридора в Чёрном море, инвестициях в одесский регион, культурных проектах активизации международного сотрудничества с Индией.
Одесса News информировала, что по приглашению Президента Украины 23 августа 2024 года Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину.
Фото: «Одесса», ООГА/Telegram
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