Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Украине посетил Одессу

Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Украине Рави Шанкаром.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Посол отметил, что рабочий визит в Одессу стал его первым выездом за пределы Киева.

«Выбор был очевиден — портовая Одесса имеет глобальное значение в вопросе пищевой безопасности. В частности, Украина крупнейший экспортёр подсолнечного масла в Индию», – отметил Рави Шанкар.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Одессе.

Посол Индии выразил свою поддержку одесситам и осудил действия России по уничтожению портовой и энергетической инфраструктуры города.

Также стороны обсудили вопросы развития нашего города и улучшения международных отношений между Одессой и индийским городом-побратимом Колкатой.

«Надеюсь на ваше содействие в последнем вопросе. Уверен, Индия есть и останется надёжным партнёром Украины», – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

С индийским гостем встретился также председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Речь шла об индийской помощи в восстановлении оросительных систем на юге области, ремонте областной детской клинической больницы, работе украинского зернового коридора в Чёрном море, инвестициях в одесский регион, культурных проектах активизации международного сотрудничества с Индией.

Одесса News информировала, что по приглашению Президента Украины 23 августа 2024 года Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину.

Фото: «Одесса», ООГА/Telegram

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