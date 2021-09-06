СБУ сообщила о планах покушения на жизнь Зеленского

В воскресенье, 5 сентября, в Службу безопасности Украины поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестный сообщил, что планирует убийство Президента Украины Владимира Зеленского и вооружённую атаку на здание Верховной Рады.

Об этом сообщает издание «Сегодня» со ссылкой на СБУ.

«Звонившего быстро установили. Им оказался человек с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины», – говорится в сообщении.

Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку, естественно, подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры, и рассказала, что одолжила свой телефон неизвестному.

Следователи открыли уголовное производство по данному факту.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Одессы, обвиняемых в покушении на убийство кандидата в депутаты Одесского облсовета от ВО «Батькивщина», директора скандально известного охранного агентства «Самсон» Андрея Бабенко.

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