Зеленский сменил Командующего Медицинскими силами ВСУ: в чём причина

19 ноября Президент Украины уволил Татьяну Остащенко с должности Командующего Медицинскими силами Вооружённых сил Украины.

Указ об этом опубликован на сайте Главы государства.

Причина увольнения в документе не указана.

Следующим указом Зеленский назначил Командующим Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука.

По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтёры, занимающиеся медицинским обеспечением сил обороны Украины.

В обращении к украинцам по итогам 19 ноября Владимир Зеленский прокомментировал свой указ об увольнении Татьяны Остащенко. Стенограмму опубликовала пресс-служба Главы государства.

«По представлению министра обороны сменил Командующего Медицинскими силами Вооружённых Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука – начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в городе Киеве», – сказал президент.

Он назвал это важным кадровым решением.

«Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в поставках, от качественных тренировок до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развёрнута действительно правильно и действительно эффективно», – пояснил Зеленский.

Он считает, что «опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространён на все силы обороны».

«Сегодня на встрече с министром обороны Умеровым определили приоритеты, и времени, чтобы ждать результата, много не будет. Движение в изменениях нужно быстрое», – подчеркнул Зеленский.

По словам Министра обороны Украины Рустема Умерова, причины замены командующего Медицинскими силами «очевидны для всех, кто сражается в рядах сил обороны, и всех, кто им помогает», написал он в Facebook.

Умеров рассказал, что это он сделал представление Зеленскому на замену Командующего Медсилами ВСУ.

«Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пришло время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов», – написал Умеров, назвав задачи, которые нужно решить в этой сфере:

максимальная цифровизация процессов и соблюдение всех стандартов медицинского обеспечения, включая поставки качественных медицинских средств и медицинской техники. «Таких проблем, как с некачественными турникетами, просто не должно быть в принципе»;

развитие системы обучения тактической медицине по стандартам НАТО с соответствующим ресурсным обеспечением. Внедрение всех необходимых фронту медицинских практик, которые позволят сохранить как можно больше жизней украинских воинов;

обеспечение постоянной ротации личного состава между тактическим и стратегическим уровнем для получения и передачи опыта по всему циклу лечения раненых, травмированных и больных.

Одесса News информировала, что 3 ноября 2023 года Зеленский родписал 2 указа – об увольнении Хоренко с должности командующего ССО ВСУ и назначении на эту должность Сергея Лупанчука. Зеленский заявил, что Хоренко «продолжит выполнять специальные задания» в составе ГУР МО Украины.

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