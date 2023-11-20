Командующему группировки войск «Одесса» пытались дать взятку

Правоохранители разоблачили гражданина на предоставлении Командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» Андрею Гнатову 200 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом 19 ноября сообщают в Facebook НАБУ и САП.

«Средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на вылов биоресурсов в запретной приграничной зоне», – сказано в сообщении НАБУ.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство на основании заявления командующего ОСГВ «Одесса», который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления.

Предварительная квалификация действий лица – ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Андрей Гнатов

Одесса News информировала, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальницы одного из управлений Черноморского горсовета, депутата VIII созыва Одесского райсовета Одесской области за получение «откатов» от подярядчиков, выполнявших работы за счёт местного бюджета.

Фото: НАБУ, САП

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