601 день войны: ВСУ наносят врагу потери в живой силе и технике

Начались 601-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 17 октября, ситуация на фронте такова:

в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и ещё 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населённого пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах

на Купянском направлении украинские воины отразили около 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и ещё 5 атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе населённого пункта Андреевка Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах в зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие для них направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. За сутки наши воины отбили более 10 атак врага. На Марьинском и Шахтёрском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и ещё 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работиного

на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. За сутки наши воины отбили более 10 атак врага. На Марьинском и Шахтёрском направлениях наши защитники отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области и ещё 5 атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работиного в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают склады и тылы противника. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербовой Запорожской области.

В оперативной военной сводке Генштаба подчёркивается, что украинские воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Одесса News информировала, что ночью 17 октября враг снова прибег к ракетно-дроновому террору южных регионов, направив с крымского мыса Чауда 6 дронов-камикадзе типа «Shahed-136», все 6 дронов были сбиты силами ПВО.

На главном фото боец 139-го отдельного батальона 115 отдельной бригады теробороны.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy