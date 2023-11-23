ВАКС арестовал экс-главу Госспецсвязи с залогом 25 млн гривен

23 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Виктор Маслов арестовал бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя на два месяца с возможностью залога в размере 25 млн грн.

Об этом сообщил сайт «Слово і діло».

«Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрию Щиголю меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 21 января 2024 года. Взять подозреваемого под стражу в зале суда», – сказал судья.

САП и НАБУ просили взять Щиголя под стражу с залогом более 50 млн грн – с учётом его дохода. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач 22 ноября на заседании суда отметил, что доход бывшего чиновника за последние годы составлял 4,5 млн грн.

Юрий Щиголь

Кроме того, по словам прокурора, у Щиголя обнаружили криптокошелёк, где хранится 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USD (эквивалент более $1,2 млн) и 6,9 биткоина (эквивалент $270 тыс.). Кроме того, во время обысков у него нашли $72 тыс. и €82 тыс. наличными.

Щиголь заявил, что этот криптокошелёк с ним никак не связан, и ещё полгода назад во время обысков НАБУ не знало о нём, а после предъявления подозрения «он вдруг появился».

Центр противодействия коррупции отмечает, что на заседание суда пришли два депутата от «Слуги народа», которые хотели взять Щиголя на поруки, – Александр Федиенко и Михаил Крячко.

22 ноября ВАКС также арестовал владельца группы компаний Романа Коваля. НАБУ и САП считают его организатором коррупционной схемы, использованной при закупке Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) средств информатизации, предназначенных для создания системы защищённых реестров данных.

По словам прокурора Ткача, ещё в 2020 году Коваль обсуждал с (на тот момент) кандидатом на должность заместителя Госспецсвязи Виктором Жорой вероятные схемы в ведомстве., отмечает «Слово і діло». В январе 2021 года Жору назначили заместителем председателя Госспецсвязи. В дальнейшем, по версии следствия, они привлекли к сговору Щиголя, а также руководителя подконтрольного Госспецсвязи госпредприятия «Украинские специальные системы» Артура Витренко и работника «УСС».

Одесса News информировала, что 20 ноября Кабинет Министров Украины уволил Щиголя с должности главы Госспецсвязи. Также должность потерял его заместитель Виктор Жора. В этот же день САП и НАБУ сообщили о подозрении в хищении более 62 млн грн госсредств Щиголю, его заместителю и ещё четырём чиновникам. Речь идёт о закупке программного обеспечения для Госспецсвязи в 2021–2022 годах. В САП утверждают, что ПО закупили по завышенным ценам, а разницу фигуранты вывели на счета подконтрольных компаний за границей, чтобы легализовать и разделить между собой.

Щиголь отрицает обвинения и уверен, что сможет доказать свою невиновность.

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