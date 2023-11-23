Канада выделит почти €870 млн в помощь Украине, Болгария — бронетехнику

Канада и Болгария объявили о новой военной помощи Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

Так, согласно экономическому отчёту канадского правительства, Канада выделит более 1,3 миллиарда канадских долларов (869 миллионов евро) в помощь Украине до 2026 года.

В документе указано, что в период с 2023 по 2024 годы будет выделено 816 млн канадских долларов, ещё 318 млн канадских долларов правительство страны выделит с 2024 по 2025 год, тогда как на 2025-2026 годы Канада запланировала выделение ещё 197 млн. канадских долларов для помощи Украине.

Кроме того, из состава Вооружённых сил Канады Украине будет передано 2000 снарядов калибра 155 мм; 2260 противогазов; 277 500-килограммовых авиационных бомб и запалов к ним; всевозможные боеприпасы калибра 76 мм для флота; дымовые боеприпасы, в том числе 955 артиллерийских дымовых снарядов калибра 155 мм, и более 2000 дымовых боеприпасов для минометов.

Народное собрание Болгарии на очередном заседании в среду ратифицировало соглашение между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о предоставлении Украине бронетехники и соответствующего вооружения и запасных частей.

За это решение выступил 131 депутат, против – 49. Ратификации предшествовали почти два часа дебатов. Какая именно бронетехника и в каком количестве будет передана Украине – не уточняется.

Соглашение между болгарским и украинским министерствами было подписано в Софии 8 августа и в Киеве 13 ноября. Указанные транспортные средства уже не нужны МВД Болгарии, говорится в сообщении парламентского комитета по обороне страны.

Одесса News информировала, что глава минобороны Германии Борис Писториус, прибывший 21 ноября в Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине на €1,3 млрд.

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