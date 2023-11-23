Украину впервые избрали в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

22 ноября на заседании Генеральной ассамблеи Украина впервые была избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Такое решение было принято на 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

134 страны поддержали Украину.

«Это историческое для Украины событие и важный шаг в развитии и защите культурного и природного наследия Украины. Благодарим страны-участницы Конвенции за высказанное солидарное решение в поддержку Украины. Сейчас важнее, чем когда-либо, объединиться для защиты нашего культурного наследия», – заявил и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Отмечается, что избрание Украины в Комитет всемирного наследия открывает новые возможности для активного участия в реализации Конвенции, в частности, принимать решения по использованию Фонда всемирного наследия и включению объектов в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия под угрозой.

Для справки. На сегодняшний день в Список всемирного наследия входят 8 украинских объектов. Из них 7 являются объектами культурного наследия и 1 – природного.

В связи с вооружённой агрессией Российской Федерации против Украины Комитет всемирного наследия в 2023 г. внёс в Список всемирного наследия под угрозой следующие объекты:

Киев: Собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра;

Ансамбль исторического центра г. Львов;

исторический центр Одессы.

Также к объектам всемирного наследия относятся «Древний город Херсонес Таврический и его Хора» и Бахчисарайский дворец крымских ханов в Крыму.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Россию исключили из исполнительного совета агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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