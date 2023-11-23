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Сухогруз «Вилково», одно из трёх морских судов УДП, загружается для первого рейса

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Сухогруз «Вилково», который 10 лет находился в бербоут-чартере частной компании и был возвращён в оперирование Украинского Дунайского пароходства (УДП) и отремонтирован, уже загружается для первого рейса.

Об этом сообщает УДП.

«Сухогруз начинает работу после длительного капитального ремонта и получения документов Регистра», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что УДП смогло вернуть под свой контроль морское судно «Измаил», которое также более 10 лет назад было передано в бербоут-чартер. Ранее под контроль было возвращено судно «Рени». Таким образом, теперь УДП может оперировать всеми тремя своими судами УДП класса «река-море».

Фото: УДП

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