За 7 месяцев морем прошло больше грузов, чем за год «зерновой инициативы»

С момента организации Украиной коридора через Чёрное море в августе 2023 года через него транспортировано 33,8 млн тонн грузов.

Об этом Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило 29 марта со ссылкой на его главу Александра Кубракова.

По его словам, это больше, чем было экспортировано за год работы так называемой «зерновой инициативы», работавшей в течение года по договорённости ООН, Турции и страны-агрессора России.

«Мы открыли коридор в августе 2023 года, после того как РФ окончательно вышла из «зерновой инициативы» и начала системные атаки на портовую инфраструктуру и агромощности. Сегодня украинским коридором прошли 1140 судов, которые экспортировали 33,8 млн тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 млн тонн – продукция украинских аграриев», – сказал Кубраков.

Отмечается, что в данный момент на подходе к портам Одессы, Черноморска и Южного ожидают 150 судов, которые должны вывезти ещё почти 5 млн тонн грузов.

Сегодня Украина вышла почти на довоенный уровень экспорта, — добавил министр.

Одесса News информировала, что к сухогрузам и танкерам в портах Большой Одессы в скором времени прибавятся контейнеровозы и паромы.

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