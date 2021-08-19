Новый Стамбульский канал: риски для Украины

Посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что строительство канала «Стамбул» может стать как преимуществом, так и вызывать трудности.

Об этом Василий Боднар рассказал в интервью изданию «Европейская правда».

По мнению Боднара, преимущество может быть в том случае, если Украина договорится о прохождении LNG-танкеров через новый канал.

Кроме того, по его словам, Украина заинтересована в том, чтобы корабли НАТО и других стран-партнёров могли дольше находиться в акватории Чёрного моря. Это возможно, если на Стамбульский канал не будет распространяться действие конвенции Монтрё, которая устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. (При условии предварительного уведомления властей Турции, черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу — проходят лишь мелкие надводные корабли. — Ред.).

Посол отметил, что информация о том, будет ли распространяться на новый турецкий канал конвенция Монтрё, пока «неполная». Он заявил, что лично не верит в то, что правила международного прохождения проливов будут изменены по этому каналу, поскольку по международному праву к Стамбульскому каналу должны быть применены все правила прохода, которые сейчас действуют в отношении других и турецких проливов.

При этом посол Украины в Турции видит в строительстве нового канала и трудности для Украины.

«С другой стороны, мы видим и риски. Будут ли этим каналом пользоваться российские оккупационные силы, смогут ли они вывозить ещё больше своих грузов в Сирию или в Африку? Это также вопрос, его надо серьёзно анализировать», — отметил он.

Василий Боднар считает, что Турция строит новый канал для большей безопасности Стамбула. «Сам проект призван увеличить безопасность Стамбула, поскольку проход крупнотоннажных судов, судов с опасным грузом, LPG-газом, создают реальную угрозу в многомиллионном городе. Поэтому проект экономически основывается на том, что будет создан платный путь для прохождения различного типа судов, и не будет представлять угрозу для большого города», — сказал дипломат.

Как сообщала Одесса News, строительство нового канала началось в июне. Длина канала составит 45 км, глубина 25 метров, ширина от 250 до 1000 метров, в зависимости от расположения доков. Канал соединит Чёрное море на севере от Стамбула и Мраморное море на юге. Стоимость проекта оценивается в 9,2 млрд долларов.

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