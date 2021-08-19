Зеленский: Украина построит большой флот к 2035 году

Украина до 2035-го года построит большой флот, а первые результаты работы в этом направлении граждане увидят уже 24 августа 2021 года.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью крымским журналистам, опубликованном интернет-изданием «Украинская правда», будучи на острове Змеиный в Одесской области.

«Мы над этим работаем. Есть задача к 2035-му году построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года. Наша задача — построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. Мы — мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона. Именно такую ​​задачу давал я лично и она была поддержана нашей армией», — сказал Зеленский.



Он отметил, что одновременно власть работает над созданием инфраструктуры для полноценного судостроения.

«Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс. Будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки — всё это обязательно будет. То же касается и военных баз, строительство первой уже скоро начнётся в Бердянске», — сказал Глава государства.

Зеленский добавил, что в этом масштабном проекте власть рассчитывает на поддержку со стороны Европейского Союза, Великобритании и США.

«Мы уже получили полную поддержку от Великобритании. Вопрос усиления ВМС Украины является частью нашей скорой встречи с президентом США и также частью повестки дня Крымской платформы и наших бесед с другими государствами. Мы чувствуем, как Россия пытается давить на другие страны по поводу помощи Украине, даже чтобы они не участвовали в Крымской платформе», — подчеркнул он.

Зеленский также обратил внимание на вопрос сопровождения странами НАТО украинских кораблей. Он отметил, что каждый год «увеличиваем и наши учения, и присутствие кораблей НАТО в наших водах». И это не только вопрос Sea Breeze, ведь отныне это постоянное сотрудничество министерств обороны Украины и США и с европейскими государствами. Также есть реальные договорённости в этом направлении и с Турцией, и с Великобританией, — отметил Президент.

Как сообщала Одесса News, 9 августа в ходе рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Чёрном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений с участием командования объединённых сил Вооружённых Сил Украины и всех видов и родов войск (сил).

Фото: Украинская правда

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