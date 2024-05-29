На военном аэродроме в Бельгии Зеленский встретился с украинскими лётчиками

28 мая в ходе рабочего визита в Бельгию Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу «Мелсбрук».

Он осмотрел истребители F-16 и пообщался с бельгийскими пилотами-инструкторами и обучающимися там украинскими военными, — сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что Главе государства подробно рассказали о боевых характеристиках и технических особенностях самолётов, а также об обучении украинских лётчиков на F-16.

«Бельгийские пилоты-инструкторы отметили мотивированность украинских коллег», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также встретился с военнослужащими Вооружённых Сил Украины, которые проходят обучение по обслуживанию истребителей. Они рассказали, что у них есть опытные инструкторы, получают всю важную информацию и хотят как можно скорее вернуться в Украину, чтобы выполнять боевые задания и ускорить нашу победу.

«Желаю вам хорошего окончания учёбы. Благодарим вас, рассчитываем на вас и ждём дома», – сказал Президент.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали 28 мая в Брюсселе двустороннее соглашение между странами о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Фото: ОПУ

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