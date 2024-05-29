Аквамен из Молдовы пытался вплавь попасть на свидание к одесской невесте

Пограничники задержали иностранца, пытавшегося вплавь попасть на свидание к невесте.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что во время предыдущего визита в Украину гражданин Молдовы нарушил правила пребывания, за что был привлечён к админответственности и ему запретили въезд в Украину на пять лет.

«Иностранец не стал ждать пять лет, ведь в Украине невеста. Поэтому он решил пересечь границу незаконным способом. 26-летний иностранец вплавь пересёк реку Днестр из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой», — говорится в сообщении.

Однако на украинском берегу реки мужчину ждала не его невеста, а пограничный наряд. Теперь иностранцу придётся отвечать перед законом по ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» КУоАП и ст. 203-1 «Невыполнение решения о запрете въезда в Украину» КУоАП.

«Жениху» продлили срок запрета въезда в Украину ещё на десять лет.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года оперативники Одесского пограничного отряда разоблачили водителя фуры, пытавшегося «подбросить» к границе группу «нелегальных» пассажиров.

Фото и видео: Госпогранслужба

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