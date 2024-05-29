В Одессе на 300-х квадратных метрах горел склад

28 мая в 10:16 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Хаджибейском районе Одессы в переулке Высокий.

Об этом информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Прибывшие на 10 спецмашинах 38 пожарных установили возгорание имущества в складском помещении на первом этаже двухэтажного здания и приступили к его ликвидации.

Отмечается, что пожарные подразделения работали по повышенному номеру вызова.

«В 12:05 пожар локализован и в 12:56 ликвидирован на общей площади 300 м²», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, — резюмировали спасатели.

Одесса News информировала, что 27 мая 2024 года в Одессе горели склад с обувью и постройки с автомобилями.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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