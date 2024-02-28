Приднестровье обратилось к РФ за «защитой» из-за «усиления давления Молдовы»

В Приднестровье 28 февраля прошёл «съезд депутатов всех уровней», в ходе которого они приняли решение обратиться в Совет федерации и Госдуму РФ с просьбой о «защите» из-за «усиления давления Молдовы».

Об этом сообщает молдовское издание NewsMaker.

В заявлении говорится, что Молдова якобы развязала «экономическую войну» против так называемой «Приднестровской молдавской республики». Также депутаты обвинили Кишинёв в блокировании переговоров с Тирасполем.

По данным NewsMaker, с начала 2024 года Молдова отменила таможенные льготы для приднестровских предпринимателей, что вызвало критику со стороны Тирасполя.

Также местные депутаты Приднестровья обратились в ОБСЕ, СНГ, Европарламент, Международный комитет Красного Креста и к генсеку ООН с призывом «повлиять на руководство Молдовы для возвращения к адекватному диалогу и пресечь нарушение прав и свобод жителей Приднестровья».

Для справки. Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории «Приднестровская молдавская республика» объявила о суверенитете. В этой связи между Молдовой и самопровозглашённой республикой начался вооружённый конфликт. Летом 1992 года боевые действия были завершены. В 1990-х годах в Приднестровье был введён контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировое сообщество независимость Приднестровья не признаёт. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Как сообщала Одесса News, съезды депутатов всех уровней в Приднестровье созывали для решения самых важных вопросов общественно-политической и экономической жизни приднестровского региона. Первый съезд состоялся 2 июня 1990 года; второй — 2 сентября 1990 года. На нём провозгласили независимость Приднестровья. Третий и четвёртый — 20 января 1991 года и 2 сентября 1991 года. Пятый и шестой съезды (28 октября 1995 года и 31 марта 2006 года) созывали из-за тяжёлого экономического положения Приднестровья в связи с действиями властей Молдовы.

Накануне съезда высказывались мнения, что его делегаты могут проголосовать за обращение к стране-агрессору России принять в свой состав «Приднестровскую Молдавскую Республику».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy