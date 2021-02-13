Россия расширила санкции против украинских компаний, в т.ч. одесских

Правительство Российской Федерации расширило список компаний, в отношении которых на территории страны введены экономические санкции против Украины.

Об этом сообщается на портале правовой информации РФ.

Санкции ввели против 84 украинских компаний, в том числе из Одессы: ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Трансшип», дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-Сервис».

Документ внёс изменения в постановление от 1 ноября 2018 года. Согласно этому постановлению были приняты санкции «в связи с недружественными действиями Украины». Санкции подразумевает замораживание денег и ценных бумаг, а также запрет на их вывод за пределы России.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в России был расширен перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры, в т.ч. восемь уроженцев Одесской области.

В 2020 году Россия внесла в расширенный санкционный список более 30 лиц из Одесской области, в частности, Дмитрия Голубова, Алексея Гончаренко, Евгения Дейдея, Николая Злочевского, Сергея Колебошина, Геннадия Труханова, Александра Урбанского и некоторых других.

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