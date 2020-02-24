Где находится корабль «Черкассы», о котором в Одессе сегодня покажут кинофильм

Журналисты выяснили местонахождение захваченного Россией в 2014 году украинского корабля «Черкассы».

По сообщению Крым.Реалии, захваченный Россией тральщик «Черкассы», который дольше всех давал отпор российским спецназовцам в 2014 году, пришвартован в Севастопольской бухте Стрелецкая.

Отмечают, что рядом с ним находятся также тральщик «Чернигов» и корветы «Луцк» и «Тернополь».

Журналисты отсняли видео о пришвартованных кораблях и показали бывшему командиру «Черкасс» Юрию Федашу. Он, узнав свой корабль, отметил, что тральщик находится в неухоженном состоянии.

«Круги поснимали, видно, что с того времени не красили. Пять лет он не красился. Вон, звёздочка есть, никто не закрасил звезду, а герб Черкасс закрасили»», — рассказал Федаш.

Напомним, что в марта 2014 тральщик «Черкассы» вместе с другими украинскими кораблями был заблокирован на озере Донузлав в Крыму российскими военными. Экипаж украинского корабля сопротивлялся в течение нескольких недель. «Зеленые человечки» штурмовали «Черкассы» со быстроходных катеров и боевых вертолетов. Захват судна произошел 25 марта 2014.

11 января 2018 года Президент РФ Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма, которая находится в «плачевном состоянии».



Как сообщала Одесса News, 24 февраля в морской столице пройдёт демонстрация полнометражного художественного фильма «Черкассы». Киноплощадкой для премьерных мероприятий станет Multiplex (Gagarin Plaza), а перед тем команда фильма встретится с моряками ВМС ВС Украины.

На главном фото: кадр из фильма «Черкассы»