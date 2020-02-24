В рядах одесской полиции замечены не только насильники, но и алкаши

Следователи Госбюро расследований задержали инспектора физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 22 февраля около 17:00 в селе Карналеевка Белгород-Днестровского района Одесской области полицейский не справился с управлением мотоциклом марки «МТ-11», в результате чего транспортное средство перевернулось, пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения.

Отмечается, что полицейский находился в состоянии опьянения. У него обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Водитель мотоцикла задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Если докажут вину, «правоохранителю» грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщала Одесса News, в Одессе сотрудника полиции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Фото: Нацполиция Одесской области