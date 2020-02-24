Как сегодня обокрали одесситку, пока она ненадолго отлучилась из дома

24 февраля сотрудники Малиновского отдела полиции Одессы задержали с поличным подозреваемого в краже домашнего имущества.

Как сообщает Малиновский отдел полиции, подобрав ключ, злоумышленник проник в одну из квартир в многоэтажке на улице Грушевского и похитил ноутбук и золотые украшения.

«Задержали его правоохранители на выходе, когда приехали проверить предоставленную жителями дома информацию о подозрительном мужчине, который крутится у домофона», — говорится в сообщении.

Благодаря полицейским за оперативную помощь, 25-летняя владелица обворованной квартиры рассказала, что вышла по делам всего на несколько часов, а когда вернулась, в квартире уже царил хаос.

«Правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчина был ранее судим за имущественные преступления, в Одесскую область приехал из другой области, — сообщил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко. — Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия в рамках производства, начатого по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Он проверяется на причастность к другим преступлениям на территории города и области».



Как сообщала Одесса News, правоохранители разоблачили жителя Одессы в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Видео: Малиновский отдел полиции Одессы