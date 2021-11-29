Продаёшь рыбку на одесских улицах — готовься к штрафу

В Одессе полиция противодействует нарушениям в сфере торговли водными биоресурсами.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, свои «облавные» мероприятия правоохранители проводят и на рынках, и в местах стихийной торговли.

«У продавцов проверяют наличие документов, подтверждающих законность розничной торговли морепродуктами, а также происхождение товара. Гражданам разъясняют положения действующего законодательства относительно требований к приобретению и сбыту водных биоресурсов, запрета продажи объектов животного мира, находящихся в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, занесенных в Красную книгу, и охраняемые в соответствии с международными договорами Украины», — объясняется в сообщении.

«Сейчас в отношении трёх граждан составлены административные материалы за торговлю рыбной продукцией с рук в неустановленных местах, — отмечает начальник сектора водной полиции Одесского районного управления полиции №1 Николай Мунциянов. — Комплекс профилактических мероприятий по соблюдению порядка приобретения и реализации водных биоресурсов и противодействия браконьерству продолжается».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года пограничники Измаильского отряда Морской охраны, неподалёку от Вилково задержали маломерное плавсредство с рыбаками и уловом деликатесных краснокнижных рыб.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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