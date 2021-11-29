В Одесском театре на Чайной итальянская трагедия 13-го века под песни Цоя

Эта история случилась в 13-м веке в Италии. Её сделал бессмертной Данте, упомянув в «Божественной комедии». К ней постоянно обращаются поэты, писатели, художники и композиторы. И каждый по-своему смотрит на эти события. История превратилась в МИФ. И мы опять возвращаемся к нему: Дон Нигро и Театр на Чайной-«Паоло и Франческа».

В спектакле звучат музыкальные вариации на тему песен Виктора Цоя «Кукушка».

120 минут без антракта, трагедия, 16+.

Цена билетов от 75 до 200 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 4 декабря, суббота, 19:00.

Место проведения: Театр на Чайной.

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