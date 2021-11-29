Кому в Одессе 30 ноября отключат свет

30 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом информирует АО «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, в этот день будет прекращено по таким адресам:

4-й переулок Александра Невского — 36а, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 38б, 42а, 42б, 52, 36б, 38а, 46а, 46б, 46В, 40а, 48а, 48б, 48в, 40б, 50а, 50б, 50в, 50г, 44а — с 09:00 до 20:00

Агрономическая улица — 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 66А, 112а, 72А, 99а, 114а, 89а, 115а, 137, 116/1, 116/2, 116/3, 116а, 116б, 116в, 116г, 70А, 117А, 102А, 118/3, 118а, 118а/, 118б, 118В, 118г, 102Б, 119Б, 119в, 103А, 84А, 76а, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 105а, 86А, 124а, 124б, 124г, 106а, 125а, 86б, 126а, 126б, 126в, 107А, 76б, 128а, 128б, 108а, 87а, 130а, 97А, 110а, 132а, 132Б, 132г, 110в, 110г, 110д, 97Б, 212б, 138а, 138Б, 138г, 210А, 199б, 140/1, 140а, 140Х, 197б, 197а, 142а, 196а, 143а, 143б, 195а, 144а, 189В, 189б, 189а, 147/А, 187а, 148а, 183Б, 149а, 183А, 179в, 151а, 179а, 152а, 177/2, 153А, 154а, 176б, 176а, 174з, 174В, 174б, 160а, 160Б, 160В, 174а, 173Г, 173в, 163А, 173А, 164/А, 164Б, 171б, 171а, 166/Б, 166а, 169В, 169а, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 212, 214, 221, 223, 1181 — с 09:00 до 20:00

Агрономический переулок — 1, 8а, 1б, 1В, 1Г, 2, 2а, 1а, 4, 5, 6, 6а, 8, 3 — с 09:00 до 20:00

Адмиральский проспект — 34, 34г, 35, 36, 35а, 37 — С 09:30 по 16:00

Греческая улица — 23, 26/28, 30, 32 — С 08:00 по 20:00

Екатерининская улица — 19, 21 — С 08:00 по 20:00

Килевой переулок — 1, 9а, 2а, 2б, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 9, 4А — с 09:00 до 20:00

Кольцевая улица — 2, 7, 10, 12 — с 09:00 до 20:00

Котляревского улица — 12б — с 09:00 до 20:00

Круговая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 3А, 10А, 16, 11А, 7А, 12А, 12Б, 4а, 14А, 14б, 1Б, 15А, 15Б, 1А, 35/37, 17А, 17Б, 33А, 18А, 18Б, 23Б, 23а, 22А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 — С 09:00 по 20:00

Круговой переулок — 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7в, 6А, 13, 10А, 4А, 7Б, 7А — С 09:00 по 20:00

Крушельницкой улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 4А, 2А, 11а, 3а, 12а, 6б, 3Б, 14а, 17, 8А, 16а, 8Б, 35б, 35а, 19а, 30а, 29к, 29а, 22а, 28А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 — с 09:00 до 20:00

Мастерский переулок — 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6б, 3а, 7а, 2а, 4а, 2б, 10а, 10б, 6а — с 09:00 до 20:00

Мичурина улица — 1, 44А, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 1а, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 14 — С 09:00 по 20:00

Мичурина улица — 19, 44А, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7Г, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 19а, 14, 14а, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 13б — С 09:00 по 19:00

Молодёжная улица — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16а, 6А, 9Б, 18/1, 18а, 2а, 10а, 20а, 36А, 21а, 31/1, 29А, 23б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 — с 09:00 до 20:00

Неделина улица — 57А — С 09:30 по 16:00

Николая Михновского улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 53, 10а, 10в, 10г, 10д, 10е, 2е, 11а, 1б, 12а, 12б, 3А, 13а, 13в, 13Г, 1г, 14А, 4а, 15а, 15б, 15в, 4б, 16а, 16б, 16в, 4в, 17а, 17к, 4г, 18 з, 18а, 1а, 18в, 18г, 18е, 18Є, 18з, 18р, 4д, 4е, 20а, 20б, 4к, 21а, 21б, 21В, 4м, 22а, 22б, 22в, 63, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 24б, 2/1, 25а, 25Б, 25в, 6а, 27б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 6б, 29а, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е/1, 6в, 31в, 31г, 31ж, 6г, 33А, 2а, 35а, 35ж, 2б, 37а, 8а, 39а, 8б, 8в, 8г, 47а, 47б, 47в, 8д, 49а, 49б, 49в, 2в, 9а, 2г, 18б — с 09:00 до 20:00

Новый переулок — 1а, 14а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 7 — с 09:00 до 20:00

Оранжерейный переулок — 1, 20А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/А, 7А, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Г, 9Д, 2, 10А, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 10 — с 09:00 до 20:00

переулок Крушельницкой — 1, 1а, 2, 3, 5, 5а — с 09:00 до 20:00

переулок Людмилы Гинзбург — 3/1, 12б, 1б, 1, 2, 3, 3а, 3б, 1а, 4б, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 4 — С 09:00 по 20:00

переулок Людмилы Гинзбург — 1а, 3/1, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 1б, 5а, 5б, 6, 8, 8а, 9, 12б, 4б — С 09:00 по 19:00

переулок Матросская Слободка — 2 — С 09:00 по 19:00

переулок Петра Калнышевского — 1а, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2а, 8а, 8в, 4а — с 09:00 до 20:00

Промышленная улица — 8л — с 09:00 до 20:00

Ришельевская улица — 12, 14 — С 08:00 по 20:00

Савранская улица — 22, 22а, 24, 24а, 26 — с 09:00 до 20:00

Складская улица — 21 — С 09:00 по 17:00

Тарутинская улица — 1, 11а, 2а, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 2, 6а, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 6 — с 09:00 до 20:00

Тепличная улица — 3б, 4А — С 09:00 по 19:00

Хуторская улица — 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 1а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 81з/1, 93, 94, 94а, 9а — С 09:00 по 19:00

Хуторская улица — 1, 95г, 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 1а, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 24а, 81з/1, 93, 94, 94а, 10 — С 09:00 по 20:00

Цебриковская улица — 1а, 13а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 1, 6г, 7, 7а, 8, 8а, 9, 13, 6 — с 09:00 до 20:00

Чернышевского улица — 5, 7, 9, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 94А, 86, 88, 90, 92, 94, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 134 — С 09:00 по 17:00

Шахтинский переулок — 25, 27, 29, 31, 36, 29а, 38, 38а, 40а, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 19:00

Шахтинский переулок — 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 28б, 21а, 29а, 30, 40а, 32а, 38а, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 20:00

Шебелинский переулок — 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 15А, 13А, 27, 18а — С 09:00 по 20:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

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