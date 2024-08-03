3 августа из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

Часть одесситов 3 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Семёна Палия, 127, Высоцкого, 4, 8, 10, 13. Работы до 17:00.

10-я линия на жилом массиве, 4-18, 11-я линия на жилом массиве, 7-16, 12-я линия на жилом массиве, 14-18, 9-я линия на жилом массиве, 11-18а, Керченская, 101-131, пер. 2-й Керченский, 11, Капитана Кузнецова, 92-102, пер. 2-й Керченский, 1-15, 2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская, 19-27, 7-я Пересыпская, 8-50а, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), Жевахова, Жевахова гора, 22 , 30, 81, Карышковского, Локомотивная,1-27, Рыночная,7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й, 10-й Черноморский, пер. 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10. Работы до 18:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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