20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии.

Об этом сообщил Офис Президента Украины.

«Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьёзно. Начиная с 7:00 до 23:00, необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своём фронте!», — проинформировал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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