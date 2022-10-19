19 октября «зерновым коридором» из портов Большой Одессы вышли 6 судов

19 октября в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 6 судов с 86,7 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Из Одесского порта вышел балкер KEMAL KURU, из Черноморска – ALMIRANTE STORNI, CS CALVINA, а из порта «Южный» – балкеры KUBROSLI-Y, DAYTONA-H и танкер DENSA DEFNE», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,9 млн. тонн продовольствия. Всего из украинских портов вышли 360 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, в Мраморном море, возле Стамбула, столкнулся с грузовым судном балкер NEW HORIZON, следовавший за агропродукцией в Одессу.

Фото: Мининфраструктуры

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