Вражина выпустил 13 марта вторую ракету на Одессу

13 марта днём Россия вновь атаковала Одесскую область управляемой авиационной ракетой из акватории Чёрного моря.

Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» в Facebook.

“Враг продолжает террор Одесщины точечными ракетными ударами. После обеда вновь направил с самолёта тактической авиации, из акватории Чёрного моря, управляемую ракету по югу области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подлёте к побережью ракета потеряла боевую способность в воздухе. Обломки упали на открытые территории, разрушения инфраструктуры и пострадавшие не зафиксированы.

Как отметили в ОК «Юг», россияне продолжают настойчиво разведывать и испытывать систему противовоздушной обороны региона. Военные призывают граждан не распространять кадры работы ПВО и не помогать врагу.

Одесса News информировала, что утром 13 марта в Одесской области силы ПВО уничтожили над морем управляемую авиационную ракету.

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