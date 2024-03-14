В ЕС согласовали выделение дополнительных €5 млрд для военной помощи Украине

Послы Европейского союза достигли договорённости о предоставлении Украине ещё €5 млрд военной помощи.

Об этом 13 марта проинформировало в соцсети Х бельгийское председательство в Совете Евросоюза.

«Послы ЕС принципиально согласились на реформу Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину бюджетом на €5 млрд на 2024 год. Евросоюз по-прежнему полон решимости оказывать долгосрочную поддержку Украине и гарантировать, что страна получит военную технику, необходимую ей для самозащиты», – сказано в сообщении.

Одесса News информировала, что 27 февраля 2024 года Европейский парламент одобрил передачу воюющей Украине €50 млрд помощи в течение четырёх лет.

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