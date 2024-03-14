В Одессе простились с моряками, погибшими из-за ракетного удара врага 6 марта по порту

В Одессе в последний путь провели военных моряков, погибших в результате ракетного удара РФ по Одесскому порту 6 марта, а также военнослужащих Сухопутных войск ВСУ, погибших во время боевых действий в других областях Украины.

Об этом в Facebook сообщила организация Veterans HUB ODESA.

«В минувшие выходные Одесса прощалась с военными моряками в/ч 4770, погибших в результате ракетного удара российских террористов по нашему городу», – говорится в сообщении.

В частности, погибли старшина 2 статьи Николай Тягий, матрос Виталий Малютин, старший матрос Александр Коноваленко.

Также в Одессе простились с погибшими военными Сухопутных войск ВСУ: солдатом в/ч 7360 Олегом Белецким и солдатом 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Иваном Глушко. Оба погибли в Донецкой области.

В организации также сообщили, что в понедельник, 11 марта, в последний путь провели ещё шесть военных моряков, также погибших 6 марта.

Это главный старшина Станислав Хохлов (28.08.1997 – 06.03.2024), старшина 2-й статьи Вячеслав Васильев (11.04.1992 – 06.03.2024), младший сержант Владимир Бутов (15.04.1983 – 06), старший матрос Юрий Слепченко (09.09.1986 – 06.03.2024), матросы Пётр Корниенко (11.02.1998 – 06.03.2024) и Андрей Лихно (12.03.1996 – 06.03.2024).

Одесса также попрощалась с солдатом Сухопутных войск в/ч А4056 Александром Закерничным (27.11.1974 – 04.08.2023), погибшим в бою с российскими оккупантами на Харьковщине.

13 марта состоялась церемония прощания cо старшим моряком в/ч А4770 Андреем Свящуком.

Все военные моряки погибли в результате попадания ракеты типа «Искандер» по портовой инфраструктуре Одессы 6 марта.

Как сообщала Одесса News, армия РФ атаковала Одессу утром 6 марта. В частности, во время встречи Президента Владимира Зеленского и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса в порту в Одессе раздался взрыв. Зеленский заявлял, что в результате удара есть погибшие и раненые.

Фото: Veterans HUB ODESA/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy