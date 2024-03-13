ФК «Черноморец» получил разрешение на проведение матчей с болельщиками

Футбольный клуб украинской Премьер-лиги «Черноморец» получил разрешение от Одесской областной госадминистрации на проведение матча УПЛ в присутствии болельщиков на стадионе.

Об этом сообщает пресс-служба одесской команды.

«Этого все мы ждали очень долго. Но мы понимаем, что положительные эмоции не должны подменять собой большую ответственность, которая возложена на все подразделения клуба, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайший матч, на который будут продаваться билеты для болельщиков, состоится 17 марта в 15.30. «Моряки» сыграют с командой «Верес» из Ривного.

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