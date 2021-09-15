Одесская теннисистка Даяна Ястремская не завершила поединок с итальянкой из-за травмы

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская не смогла продолжить матч против итальянской теннисистки Жасмин Паолини на старте турнира в Портороже (Словения).

Как сообщает XSPORT, 53-я ракетка мира по время поединка с итальянкой приняла решение завершить встречу во втором сете из-за проблем с нижней частью спины.

«Паолини на тай-брейке выиграла первый сет со счётом 7:5. Уступая с двумя брейками во второй партии (1:4) Ястремская воспользовалась помощью физиотерапевта из-за проблем с нижней частью спины. После медицинской паузы украинка продолжила борьбу в 6 гейме, но по его ходу приняла решение завершить встречу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это была первая официальная встреча теннисисток.

Как сообщала Одесса News, ранее Ястремская в паре с австралийцем Максом Пёрселлом проиграла в матче за выход в финал US Open мексиканско-сальвадорскому дуэту Джулианы Олмос и Марсело Аревало (6:4, 4:6, 6:10).

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod