В Одессе грядёт Международный литературный фестиваль

С 22 по 26 сентября уже в седьмой раз пройдёт Одесский международный литературный фестиваль.

Участниками фестиваля станут более 40 литераторов из восьми стран, в частности: Лукас Берфуса (Швейцария), Юдит Герман (Германия), Анжелика Фрейтас (Бразилия), Софи Оксанен (Финляндия), Ивонн Адхиамбо Овуор (Кения) и др.

На открытии фестиваля украинские авторы Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Людмила Херсонская, Борис Херсонский, Марьяна Савка и другие прочитают отрывки из своих стихотворений, прозаических текстов и репортажей, в которых своеобразно подытоживают достижения Украины за последние 30 лет и выражают надежды на будущее.

Также свои произведения представят Саша Филиппенко (роман «Бывший сын», Минск), Юлия Верба (роман-трилогия «Одесская сага», Одесса); Юрий Андрухович (роман «Радио Ночь»).

В ходе литературного концерта группа «Жадан и собаки» представит новые песни Сергея Жадана.

Соучредитель литературной интернет-платформы «Букнет» Сергей Грушко расскажет о том, как писатели могут публиковать собственные произведения, защищая их от пиратства, зарабатывать деньги и вести активный диалог со своими читателями.

Молодые одесские поэты Дмитрий Журавель, Глеб Кучма, Валерий Пузик и Надежда Глушкова продемонстрируют гостям фестиваля экспериментальные формы представления поэзии.

Новую книгу о прошлом и настоящем украинской кухни представит исследовательница истории украинской гастрономии Елена Брайченко.

Традиционно на фестивале выступят и юные читатели — семь авторов познакомят гостей со своими произведениями для детей и юношества.

Фестивальные встречи будут проходить в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им.В.Василько, Доме учёных и Одесском национальном университете им.И.И.Мечникова.

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